Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео

Российский певец Егор Крид на своем канале презентовал клип на трек Love is. Главную роль исполнила звезда сериала "Интерны", актриса Кристина Асмус. "Love is – это не просто жвачка, это наша история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Dava сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус. А помогать нам будут Игорь Синяк и Дина Саева, известная как звезда TikTok – Dina. Сможет ли Егор Крид одержать победу в вызове? Это вы узнаете в премьере клипа Love is", – говорится в описании клипа. В ролике есть сцена поцелуя Асмус и Крида.
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