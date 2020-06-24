"Какой ДНК-тест? Дочка – копия Гарика. Только красивая". Асмус прокомментировала реакцию соцсетей на ее развод с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила, что для нее была ожидаемой реакция соцсетей, обвинивших актрису в хейте после ее заявления о разводе с Харламовым.
"Было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова "Текст", хайп, бумеранг, Янковский, "была с ним только из-за денег", "сделайте ДНК-тест на отцовство". Все-то вы знаете, все-то вы видите", – с иронией написала Асмус.
Актриса подчеркнула, что не будет закрывать комментарии к посту, чтобы дать возможность высказаться по поводу ее развода с Харламовым всем желающим.
"Какой ДНК-тест? Дочка – копия Гарика. Только красивая", – отреагировали на пост актрисы фолловеры.
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Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - «Текст», хаи * п, бумеранг, Янковскии * , «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделаи * те ДНК-тест на отцовство» и т.д. Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования Все * -то вы знаете и все * -то вы видите. Кто какои * на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимаи * тесь творчеством, комменты открыты ))
Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.
22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.