"Какой ДНК-тест? Дочка – копия Гарика. Только красивая". Асмус прокомментировала реакцию соцсетей на ее развод с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе с шоуменом Гариком Харламовым столкнулась с осуждением в соцсетях.

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила, что для нее была ожидаемой реакция соцсетей, обвинивших актрису в хейте после ее заявления о разводе с Харламовым.

"Было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова "Текст", хайп, бумеранг, Янковский, "была с ним только из-за денег", "сделайте ДНК-тест на отцовство". Все-то вы знаете, все-то вы видите", – с иронией написала Асмус.

Актриса подчеркнула, что не будет закрывать комментарии к посту, чтобы дать возможность высказаться по поводу ее развода с Харламовым всем желающим.

"Какой ДНК-тест? Дочка – копия Гарика. Только красивая", – отреагировали на пост актрисы фолловеры.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.