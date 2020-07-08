Асмус: В свои 32 я ничего не делала с лицом. Не колола, не резала, не надувала

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что из-за особенностей кожи вынуждена отказаться от использования средств по уходу за кожей лица. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
"В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом – не колола, не резала, не уменьшала, не надувала, не отщипывала. Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты. Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на нее я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет", – рассказала Асмус.
По словам актрисы, она избегает этих процедур из-за особенностей своего организма.
"Я не противник всего этого, наоборот! У каждого свои особенности и потребности. У меня был печальный опыт, с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства", – объяснила она.
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В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом!!! Ни колола, ни резала, ни уменьшала, ни надувала, ни отщипывала ))) Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на нее * я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет Я никогда в жизни (!!!) не пользовалась масками для лица, скрабами, базои * под макияж, патчами под глаза, не делала пилинги и массажи лица Я даже увлажняющим кремом не пользуюсь. Максимум в отпуске раз в год нос намажу SPF 50)) Ито 100 раз подумаю )) Я редко пользуюсь тональным кремом и пудрои * . При этом я не противник всего этого, наоборот! У каждого свои особенности и потребности. У меня был печальныи * опыт (писала об этом в посте год назад ), с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе А какие процедуры для лица делаете вы? О чем-то может быть жалели? Или без чего вы не можете?
Асмус стала известна после роли интерна Варвары Черноус в сериале "Интерны". 22 июня Асмус опубликовала в сосцети заявление о разводе с мужем, шоуменом Гариком Харламовым.