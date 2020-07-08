Асмус: В свои 32 я ничего не делала с лицом. Не колола, не резала, не надувала

Российская актриса Кристина Асмус заявила, что в течение 10 лет не обращалась к косметологу и никогда не пользовалась масками для лица.

Асмус: У меня был печальный опыт, с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что из-за особенностей кожи вынуждена отказаться от использования средств по уходу за кожей лица. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

"В свои 32 года я ничего не делала со своим лицом – не колола, не резала, не уменьшала, не надувала, не отщипывала. Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты. Я не знаю ни одного названия процедуры, кроме чистки лица. Но даже на нее я не хожу. Я не была у косметолога 10 лет", – рассказала Асмус.

По словам актрисы, она избегает этих процедур из-за особенностей своего организма.

"Я не противник всего этого, наоборот! У каждого свои особенности и потребности. У меня был печальный опыт, с тех пор я боюсь любого незнакомого вмешательства", – объяснила она.

Асмус стала известна после роли интерна Варвары Черноус в сериале "Интерны". 22 июня Асмус опубликовала в сосцети заявление о разводе с мужем, шоуменом Гариком Харламовым.