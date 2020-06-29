"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала, что испытывает чувство неловкости перед людьми за то, что продуктов в ее тележке всегда больше, чем у них.
По словам артистки, она отправилась в магазин, чтобы подготовиться к визиту своего отца.
"Решила наготовить всякого, да побольше. Пошла вчера вечером в супермаркет. Набрала то, что нужно. Иду на кассу с полной тележкой и в очередной раз ловлю себя на мысли, что мне неудобно за то, что у меня столько всего и я сейчас буду кого-то задерживать", – призналась она.
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Сеи * час в гости к нам приедет мои * папа Решила наготовить всякого, да побольше ))) Пошла вчера вечером в супермаркет Набрала то, что нужно. Параллельно позвонила всем домашним и у каждого еще свои * список в магазин)))) Короче, иду на кассу с полнои * тележкои * И в очереднои * раз ловлю себя на мысли, что мне неудобно перед людьми за то, что у меня столько всего и я сеи * час буду кого-то задерживать Я, конечно, понимаю, что это нормально. Что все иногда ходят в магазин капитально)) И я всегда пропускаю людеи * впере * д у кого немного продуктов Но мне все * равно неловко. Особенно, если какая-то проблема с кассои * или со штрих-кодом Хочется, чтобы это скорее закончилось )))) А еще * , если во время того как меня уже считают, я вдруг вспоминаю, что мне нужно что-то еще * ... Я, как правило, не беру.... А у вас бывают такие чувства? И ненавидите ли этих медленных людеи * с огромными тележками?
22 июня Асмус и ее муж, шоумен Гарик Харламов в соцсетях опубликовали заявление о разводе. По словам пары, решение о расставании они приняли еще год назад.
Спустя несколько дней Харламов опроверг сообщения в российских СМИ о том, что их с актрисой Кристиной Асмус заявление о разводе является заданием шоу-проекта, в которым они якобы участвовали.
В свою очередь Асмус заявила, что для нее была ожидаемой реакция соцсетей, обвинивших актрису в хейте.