"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости

Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе с шоуменом Гариком Харламовым пригласила в гости своего отца.

Асмус: Иду на кассу с полной тележкой и ловлю себя на мысли, что мне неудобно Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала, что испытывает чувство неловкости перед людьми за то, что продуктов в ее тележке всегда больше, чем у них.

По словам артистки, она отправилась в магазин, чтобы подготовиться к визиту своего отца.

"Решила наготовить всякого, да побольше. Пошла вчера вечером в супермаркет. Набрала то, что нужно. Иду на кассу с полной тележкой и в очередной раз ловлю себя на мысли, что мне неудобно за то, что у меня столько всего и я сейчас буду кого-то задерживать", – призналась она.

22 июня Асмус и ее муж, шоумен Гарик Харламов в соцсетях опубликовали заявление о разводе. По словам пары, решение о расставании они приняли еще год назад.

Спустя несколько дней Харламов опроверг сообщения в российских СМИ о том, что их с актрисой Кристиной Асмус заявление о разводе является заданием шоу-проекта, в которым они якобы участвовали.

В свою очередь Асмус заявила, что для нее была ожидаемой реакция соцсетей, обвинивших актрису в хейте.