"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком

Российский шоумен Гарик Харламов продемонстрировал ногой неприличный жест, поджав все пальцы, кроме среднего.

Харламов: А у вас какие необычные умения? Фото: garikkharlamov / Instagram

Российский шоумен Гарик Харламов на своей странице в Inatagram обнародовал видео, на котором демонстрирует умение показывать средний палец на ноге.

В ролике шоумен поджимает на правой ноге все пальцы, кроме среднего.

"А у вас какие необычные умения?" – поинтересовался он у подписчиков.

"Как он это сделал? Не усну, пока не повторю", – оценили мелкую моторику шоумена его фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А у вас какие необычные умения ? Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 9 Июл 2020 в 4:29 PDT

22 июня Харламов сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. По словам шоумена, решение о расставании они приняли задолго до его оглашения. В браке у пары родилась дочь Анастасия, которой в январе 2020 года исполнилось шесть лет.