"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком

Российский шоумен Гарик Харламов на своей странице в Inatagram обнародовал видео, на котором демонстрирует умение показывать средний палец на ноге.
В ролике шоумен поджимает на правой ноге все пальцы, кроме среднего.
"А у вас какие необычные умения?" – поинтересовался он у подписчиков.
"Как он это сделал? Не усну, пока не повторю", – оценили мелкую моторику шоумена его фолловеры.
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22 июня Харламов сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. По словам шоумена, решение о расставании они приняли задолго до его оглашения. В браке у пары родилась дочь Анастасия, которой в январе 2020 года исполнилось шесть лет.