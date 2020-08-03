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03 августа, 2020
 
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Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова

Российская актриса Кристина Асмус заявила, что будет присутствовать на свадьбе своего бывшего мужа, шоумена Гарика Харламова.

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Асмус объявила о разводе с Харламовым после восьми лет брака
Асмус объявила о разводе с Харламовым после восьми лет брака
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус, отвечая в Instagram на вопросы своих подписчиков, с иронией заявила, что будет свидетельницей со стороны невесты на свадьбе у своего экс-супруга Гарика Харламова. 

Таким образом она отреагировала на вопрос фолловеров о возможной свадьбе ее бывшего мужа. 

"Правда, что Гарик нашел другую и свадьба в январе?" – поинтересовались у Асмус фолловеры. 

"Да, я подружка невесты", – ответила актриса.

Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад. 

Спустя месяц после заявления о разводе актриса поделилась в сети роликом, показав, каким бывает оргазм после развода.

Теги: Россия, Кристина Асмус, Гарик Харламов, свадьба, скандал, семья, развод, брак
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