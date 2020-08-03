Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова

Российская актриса Кристина Асмус, отвечая в Instagram на вопросы своих подписчиков, с иронией заявила, что будет свидетельницей со стороны невесты на свадьбе у своего экс-супруга Гарика Харламова.
Таким образом она отреагировала на вопрос фолловеров о возможной свадьбе ее бывшего мужа.
"Правда, что Гарик нашел другую и свадьба в январе?" – поинтересовались у Асмус фолловеры.
"Да, я подружка невесты", – ответила актриса.
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Я тут, все норм. Не теряи * те. Каждыи * день съе * мки в кино Вы как? Че нового?
Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова в 2013 году. До этого пара в течение года состояла в романтических отношениях. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.
22 июня супруги в социальных сетях опубликовали заявление о разводе. По словам Асмус и Харламова, решение о расставании они приняли еще год назад.
Спустя месяц после заявления о разводе актриса поделилась в сети роликом, показав, каким бывает оргазм после развода.