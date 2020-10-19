Дети до 14 лет переносят COVID-19 почти бессимптомно – Госпродпотребслужба Украины

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что небольшой процент заболевших COVID-19 детей попадает в больницу.

Дети до 14 лет переносят коронавирус легко и почти бессимптомно. Об этом 19 октября в эфире "Громадське радіо" заявил начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Лишь небольшой процент попадает в больницу. Что касается беременных, то все зависит от спектра заболеваемости, которые сопровождают беременность. Можно сказать, что дети сегодня находятся вне группы риска, а беременные – в зависимости от основных заболеваний", – отметил Рубан.

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер восьмилетний мальчик, об этом 19 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

24 сентября глава Минздрава сообщал, что в стране за время эпидемии умерло два ребенка.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.