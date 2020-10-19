Кличко: Столица самостоятельно готовит дополнительные койки для больных COVID-19

Вместо ответа на просьбу о размещении пациентов Минздрав прислал Киеву поручение обеспечить кислородом 80% коек в опорных больницах до 1 ноября, но с учетом действующего порядка закупок работы в эти сроки уложиться нереально, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах. Фото: kiev.klichko.org

Киевские власти до сих пор не получили ответа на обращение о приеме киевлян с COVID-19 в оборудованные больницы Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, поэтому дополнительные койко-места столица готовит самостоятельно. Об этом заявил на онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, пишет его официальный сайт.

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койки в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы. Делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян", – сказал городской голова.

Он добавил, что вместо ответа на просьбу о размещении пациентов Минздрав прислал поручение обеспечить кислородом 80% коек в опорных больницах.

"Для этого государство выделило Киеву – пока на бумаге – 29,6 млн грн. И определило, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем, правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября успеть – нереально", – убежден Кличко.

Деньги на работы до сих пор не поступили и помощью назвать такое поручение сложно, считает он. С начала года Киев самостоятельно выделил из бюджета 14 млн грн на снабжение больниц кислородом и кислородные концентраторы, подчеркнул мэр.

"Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделение для лечения больных COVID-19. Это – Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №12 и №18", – сказал Кличко.

По его данным, в стационарах столичных медучреждений сегодня лечат 1761 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 29 детей, 367 пациентов – в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 – под аппаратами ИВЛ. Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус, пневмонию в столичных медучреждениях лечат 560 больных.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.