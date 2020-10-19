Минздрав прогнозирует пик заболеваний COVID-19 в Украине на конец ноября

Пиковый период заболеваний для всех простудных заболеваний приходится на ноябрь. Это касается и COVID-19, сказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

ВОЗ прогнозировала в Украине до 9 тыс. заболевших COVID-19 каждый день к концу 2020 года Фото: depositphotos.com

Пик заболеваний COVID-19 и эпидемии гриппа в Украине ожидают в конце ноября. Такой прогноз озвучил в комментарии "РБК-Украина" исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин 19 октября.

На ноябрь обычно приходится пиковый период для всех вирусных инфекций, сказал Кузин. Спад эпидемии гриппа и распространения COVID-19 стоит ожидать в декабре и январе, подчеркнул он.

В Госпродпотребслужбе Украины считают, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в Украине стоит ожидать в январе – феврале 2021 года, а к марту начнется снижение уровня заболеваемости.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.