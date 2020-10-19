В России установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано почти 16 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

В России зафиксирован рекордный прирост суточного количества больных коронавирусной инфекцией – 15 982. Об этом 19 октября проинформировал оперативный штаб правительства РФ.

О предыдущем рекорде, который составлял 15 150 случаев за 24 часа, в стране сообщали 16 октября.

С начала пандемии в РФ зафиксировано более 1,4 млн инфицирований, этот показатель страна преодолела за последние сутки.

Больше всего случаев COVID-19 в России было выявлено в Москве (почти 368 тыс.), Московской области (почти 81 тыс.) и Санкт-Петербурге (почти 53 тыс.).

Жертвами коронавируса стали в России 24 366 пациентов, выздоровели от COVID-19 почти 1,1 млн больных.

По числу заражений коронавирусом РФ занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, на 19 октября в мире зафиксировано 27,42 млн случаев COVID-19.