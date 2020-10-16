В России за сутки COVID-19 подтвердили у рекордного количества людей

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 232 пациента, общее количество жертв превысило 23,7 тыс.

С начала пандемии с РФ подтвердили более 1,3 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

За последние сутки в России подтвердили рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 15 150, сообщается на сайте федерального оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее количество заболевших выросло до 1 369 313. За последние сутки от COVID-19 умерли 232 человека, всего с начала пандемии жертвами болезни стали 23 723 россиянина. Выздоровели 1 056 582 пациента.

В России последние несколько дней фиксируют рекордные показатели по заболеваемости COVID-19. Предыдущий максимум зарегистрировали за сутки 13 октября. Тогда диагноз за сутки подтвердили у 14 231 пациента. При этом, по данным на вечер того же дня, в РФ были заняты 90% койко-мест для больных COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мире по распространению инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.