В России заняты 90% койко-мест для больных COVID-19

20% больных COVIDD-19, которые находятся в больницах, в состоянии легкой степени болезни, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Россия находится на четвертом месте в мире по количеству случаев заболевания Фото: EPA

Койки для больных коронавирусом загружены в России на 90%. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на пресс-конференции, отмечает "Интерфакс".

По его словам, 20% пациентов на койках находятся в состоянии легкой степени болезни.

За прошлые сутки в России установлены рекорды по числу новых случаев коронавирусной инфекции и количеству смертей пациентов с COVID-19. Всего за 24 часа в России зарегистрировано 13 868 новых случаев, а скончалось за сутки 244 больных.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заболевания – 1,3 млн, из них 22,8 тыс. умерли. Всего в мире заболело 37,9 млн человек, а умерло – 1,08 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.