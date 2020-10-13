Пандемия COVID-19. В России зафиксированы рекордные суточные приросты больных и умерших

13 октября в России сообщили о выявлении за сутки почти 14 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией и смерти 244 пациентов с COVID-19.

В РФ зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В России за последние сутки установлены рекорды по числу новых случаев коронавирусной инфекции и количеству смертей пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией за 13 октября.

Всего за 24 часа в России зарегистрированы 13 868 новых случаев. Предыдущий рекорд был установлен двумя сутками ранее – 13 634.

С начала эпидемии количество выявленных инфицирований достигло в стране 1,32 млн.

Скончалось в России за сутки 244 больных. Предыдущий рекорд датирован 29 мая, отмечает "Медуза", – 232 летальных исхода.

В общей сложности жертвами коронавируса стали в РФ 22 966 человек.

Продолжают болеть 271 427 россиян.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 октября, в мире зарегистрировано более 37,7 млн случаев коронавирусной инфекции, вылечились более 26 млн человек. Скончались около 1,1 млн пациентов с COVID-19.