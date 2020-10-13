Из-за необъяснимой болезни участника исследования Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson объявила о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19, которые стартовали 23 сентября в нескольких странах.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Американская компания Johnson & Johnson заявила о приостановке третьей фазы испытаний вакцины против COVID-19 из-за необъяснимой болезни у участника исследования. Об этом сообщил сайт компании 12 октября.

"Для Johnson & Johnson нет большего приоритета, чем безопасность и благополучие людей, которых мы обслуживаем каждый день по всему миру. Мы стремимся предоставлять прозрачные обновления на протяжении всего процесса клинической разработки нашей вакцины-кандидата в соответствии с нормативными стандартами и нашими собственными высокими этическими и научными принципами", – сказано в сообщении.

Причины болезни участника клинических испытаний вакцины, которые стартовали 23 сентября в нескольких странах, устанавливает независимый совет по контролю безопасности данных. В компании подчеркнули, что неблагоприятные события – болезни, несчастные случаи – являются ожидаемой частью любого клинического исследования.

"Основываясь на нашей твердой приверженности безопасности, все клинические исследования, проводимые фармацевтическими компаниями Janssen из Johnson & Johnson, имеют заранее определенные руководящие принципы. Это гарантирует, что наши исследования могут быть приостановлены, если сообщается о неожиданном серьезном нежелательном результате, который может быть связан с вакциной или исследуемым лекарственным средством", – отметили в компании.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На 13 октября в мире зарегистрировано более 37,7 млн случаев COVID-19, умерли более 1 млн человек, выздоровели 26 млн 200 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.