В России зафиксировали новый рекорд по приросту больных COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 1,34 млн. Страна занимает четвертое место в мире по количеству больных COVID-19.

В России за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом.

Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Предыдущий рекорд зафиксировали 10 октября, когда диагноз COVID-19 подтвердили у 12 846 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 1 340 409 человек, из них 23 205 пациентов умерли, а 1 039 705 выздоровели.

В штабе отчитались о проведении 51,8 млн тестов на COVID-19.

При этом койки для больных коронавирусом загружены в России уже на 90%.

К 14 октября в мире коронавирусом заразилось 38,2 млн человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,087 млн, выздоровело 26,5 млн человек.

Россия занимает четвертое место в мире по числу подтвержденных случаев инфицирования, уступая США, Индии и Бразилии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.