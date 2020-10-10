В России зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1,28 млн.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России достиг максимума с начала пандемии Фото: EPA

В России за последние сутки было подтверждено 12 846 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте штаба по борьбе с эпидемией.

Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 октября, когда диагноз COVID-19 подтвердили у 12 126 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 1 285 084 человек, из них 22 454 пациента скончались, 1 016 202 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 октября в мире коронавирусом заразилось 36,88 млн человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело 25,66 млн человек.

Россия занимает четвертое место в мире по числу подтвержденных случаев инфицирования, уступая США, Индии и Бразилии.