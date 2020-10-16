В мире разрабатывают около 180 вакцин от коронавируса, 10 проходят третью стадию испытаний – Ляшко

Украина в рамках механизма COVAX получит вакцину от коронавируса несколькими траншами, чтобы вакцинировать 20% населения, в первую очередь – группы риска, сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В мире разрабатывают около 180 вакцин против коронавируса, 10 из них проходят третий этап испытаний. Об этом на брифинге 16 октября сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ляшко заявил, что Украина получит вакцины от коронавируса после их регистрации и квалификации Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила вакцину приоритетно – среди первых стран, которые будут ее применять. Мы вошли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который будет получать вакцину, чтобы все страны, независимо от их экономического состояния могли получить вакцину одними из приоритетных", – сказал Ляшко.

Он отметил, что будет несколько траншей вакцин, чтобы покрыть минимум 20% населения – приоритетные группы: сотрудники системы здравоохранения с высоким риском инфицирования, сотрудники, которые борются с чрезвычайными ситуациями, люди с серьезными сопутствующими заболеваниями, учителя, люди преклонного возраста, люди, проживающие в приютах для бездомных или других учреждениях.

"Механизм COVAX предусматривает, что 92 страны получат вакцину или бесплатно, или по цене ниже рыночной стоимости. Украина также входит в эти 92 страны. Планируется использование продукции фирмы AstraZeneca (Великобритания) для 61 страны и Novavax (США) для 92 стан", – сказал замминистра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что предварительная цена на вакцину от COVID-19 для украинцев составит $37 (1048 грн) за дозу. Он уточнил, что такую цену назвали две компании из Китая и США. В то же время, по словам министра, компании не исключают, что со временем смогут существенно снизить цену.