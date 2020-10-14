В Минздраве Украины назвали предварительную цену на вакцину от COVID-19

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, две компании из США и Китая готовы предложить вакцину от COVID-19 стоимостью $37. Впоследствии эта цифра может уменьшиться.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19 Фото: EPA

Предварительная цена на вакцину от COVID-19 для украинцев составит $37. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам показывали компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу [клинических испытаний]. Предварительная цена, которую они давали, – это $37", – заявил Степанов.

Он уточнил, что такую цену назвали две компании из Китая и США. В то же время, по словам министра, компании не исключают, что со временем смогут существенно снизить цену.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 вакцина находится в стадии клинических испытаний на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.