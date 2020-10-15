Давиденко: Украинские политики и бизнесмены всерьез обсуждают покупку российской вакцины от коронавируса

Экс-депутат Киевсовета, владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко заявил, что в телефонных беседах у него интересуются о возможности поставки российской вакцины от коронавируса в Украину.

Украинские политики и бизнесмены всерьез обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса. Об этом в интервью "Фактам" заявил экс-депутат Киевсовета, владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко.

"Обсуждение темы российской вакцины – это сейчас самый мейнстрим в бизнес- и политтусовке. Знаю об этом не с чьего-то пересказа. Мне звонят, чтобы уточнить, не могу ли я помочь организовать процесс ее доставки сюда. Честно говоря, противно даже слушать. Люди на полном серьезе обсуждают, как скинуться на чартерный рейс. Вот чтобы в России знакомые нашли бы вакцину, купили, загрузили чартер и через третью страну кто-то привез ее в Украину для небольшой группы политиков и предпринимателей и их семей", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что российскую вакцину на данный момент не покупает ни одна страна мира.

"И людей не интересует ни то, что это страна-агрессор, ни то, что этой вакциной даже россияне сегодня массово не прививаются, так как она проходит испытания, ни то, что нет украинских сертификатов и международного подтверждения ее эффективности, ни то, что ни одна страна в мире сегодня ее не покупает. Даже прагматичные США, Великобритания, Германия и Швейцария, которые, если бы это был единственный выход и вопрос жизни и смерти, наверное, как-то разговаривали бы с Россией по поводу приобретения ее вакцины, но они даже близко таких разговоров не ведут. А вот те наши деятели, кто весной вместо того, чтобы помочь приобрести ИВЛ-аппараты в государственные больницы, покупали и ставили их в своих спальнях, сегодня хотят оказаться первыми в очереди на российскую вакцину", – отметил Давиденко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной "Спутник V", в ходе исследований проявились побочные эффекты.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. "Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными препаратами", – заявил глава государства.

В Кремле отметили, что вопрос поставок российской вакцины в Украину зависит от того, будет ли Киев делать соответствующий запрос.

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины "ЭпиВакКорона".