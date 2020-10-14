Американская компания Pfizer заявила об испытании вакцины против COVID-19 на детях

Производитель лекарств Pfizer планирует начать тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на детях от 12 лет. Компания получила разрешение на участие в исследовании детей в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Pfizer приступит к проведению клинических испытаний вакцины против COVID-19 на подростках Фото: depositphotos.com

Американская копания Pfizer на этой неделе приступит к проведению клинических испытаний вакцины против COVID-19 на подростках 16–17 лет. Об этом 14 октября сообщает CNN.

По информации телеканала, позже будут вакцинированы дети от 12 до 15 лет. Клинические испытания проводятся совместно с командой детской больницы Цинциннати.

В сообщении отмечено, что Pfizer получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на участие в исследовании детей.

Директор Центра исследования вакцин при больнице Цинциннати Роберт Френк заявил, что вакцинация подростков и детей будет иметь решающее значение для того, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции.

По мнению доктора, количество заразившихся коронавирусом детей больше, чем показывает статистика, потому что такие симптомы заболевания, как насморк и кашель, у детей часто не бывают поводом для обращения к врачам.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 38,1 млн человек, умерло более 1,08 млн, а выздоровело 26,4 млн человек.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 вакцина находится в стадии клинических испытаний на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.