ГОРДОН
 
 
МИР

Американская компания Pfizer заявила об испытании вакцины против COVID-19 на детях

Производитель лекарств Pfizer планирует начать тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на детях от 12 лет. Компания получила разрешение на участие в исследовании детей в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Pfizer приступит к проведению клинических испытаний вакцины против COVID-19 на подростках
Pfizer приступит к проведению клинических испытаний вакцины против COVID-19 на подростках
Фото: depositphotos.com

Американская копания Pfizer на этой неделе приступит к проведению клинических испытаний вакцины против COVID-19 на подростках 16–17 лет. Об этом 14 октября сообщает CNN.

По информации телеканала, позже будут вакцинированы дети от 12 до 15 лет. Клинические испытания проводятся совместно с командой детской больницы Цинциннати.

В сообщении отмечено, что Pfizer получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на участие в исследовании детей.

Директор Центра исследования вакцин при больнице Цинциннати Роберт Френк заявил, что вакцинация подростков и детей будет иметь решающее значение для того, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной инфекции.

По мнению доктора, количество заразившихся коронавирусом детей больше, чем показывает статистика, потому что такие симптомы заболевания, как насморк и кашель, у детей часто не бывают поводом для обращения к врачам.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 38,1 млн человек, умерло более 1,08 млн, а выздоровело 26,4 млн человек.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 вакцина находится в стадии клинических испытаний на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, вакцинация, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS