COVID-19 в Украине. Больше всего тестирований на 100 тыс. населения делают в Киеве и Херсонской области

По данным Минздрава Украины, за последние семь дней в Киеве протестировали на коронавирус 263 человека на 100 тыс. населения, в Херсонской области этот показатель достигает 162.

По Украине за неделю протестировали в среднем 120 человек на 100 тыс. населения Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине за последние семь дней больше всего людей на 100 тыс. населения тестируют на коронавирусную инфекцию в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 16 октября Министерством здравоохранения.

В столице этот показатель составляет 263,5.

В тройку регионов с наибольшим охватом тестированиями вошли также Херсонская (162,2) и Ровенская (146) области.

Наименьшая доля тестирований наблюдается в Кировоградской области – 63,5 человека на 100 тыс. населения. Этот регион также остается единственным, показатели которого позволяют ослабить карантин – 35,2 больных COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней (при граничных 40).

В среднем по Украине тестированием охвачены за последние семь дней 120 человек на 100 тыс. населения.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксировано 287 231 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.