COVID-19 в Украине. Больше всего тестирований на 100 тыс. населения делают в Киеве и Херсонской области

В Украине за последние семь дней больше всего людей на 100 тыс. населения тестируют на коронавирусную инфекцию в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 16 октября Министерством здравоохранения.
В столице этот показатель составляет 263,5.
В тройку регионов с наибольшим охватом тестированиями вошли также Херсонская (162,2) и Ровенская (146) области.
Наименьшая доля тестирований наблюдается в Кировоградской области – 63,5 человека на 100 тыс. населения. Этот регион также остается единственным, показатели которого позволяют ослабить карантин – 35,2 больных COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней (при граничных 40).
В среднем по Украине тестированием охвачены за последние семь дней 120 человек на 100 тыс. населения.
По состоянию на 16 октября в Украине зафиксировано 287 231 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.