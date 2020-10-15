В "красную" зону попали девять областных центров, заболеваемость COVID-19 в Сумах приближается к рекорду – Ляшко

Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь после сегодняшнего заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям были отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: Было принято решение не ограничивать работу общественного транспорта на территории населенных пунктов Фото: Віктор Ляшко / Facebook

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций к "красной" зоне эпидемической опасности было отнесено 68 административных единиц в 15 областях Украины. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в это число вошли девять областных центров: Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.

Ляшко пояснил, что уровень заболеваемости в двух последних областных центрах находится на границе, близкой к "оранжевой" зоне, потому есть надежда, что введенные ограничения будут способствовать их выходу из опасной эпидзоны.

Уровень заболеваемости в Сумах приближается к рекордным 1000 заболевших на 100 тыс. населения (сейчас – 954 человек на 100 тыс.).

Было принято решение не ограничивать работу общественного транспорта на территории населенных пунктов, попавших в "красную" зону, добавил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте Украина объявила карантин. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения). 15 октября Кабмин ужесточил критерии для определения "красной" карантинной зоны.

По состоянию на 15 октября в стране зафиксировали 281 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 5062 – за последние сутки. Скончалось 5302 пациента с COVID-19, вылечилось 119 650 больных.