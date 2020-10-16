Новый рекорд. За сутки COVID-19 в Украине подтвердили у почти 6 тыс. человек

За сутки 15 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 5992 человек, 106 пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 16 октября.
Это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 9 октября, когда коронавирусом заразилось 5804 человека за сутки.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 287 231, жертвами заболевания стало 5408 человек.
Выздоровело за сутки 2269 человек, всего с начала эпидемии излечилось 121 919 пациентов.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.