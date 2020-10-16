Новый рекорд. За сутки COVID-19 в Украине подтвердили у почти 6 тыс. человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 287 231, жертвами заболевания стало 5408 человек.

От COVID-19 за сутки в Украине віздоровело 2269 человек Фото: depositphotos.com

За сутки 15 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 5992 человек, 106 пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 16 октября.

Это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 9 октября, когда коронавирусом заразилось 5804 человека за сутки.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 287 231, жертвами заболевания стало 5408 человек.

Выздоровело за сутки 2269 человек, всего с начала эпидемии излечилось 121 919 пациентов.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 8070;

Волынская область – 10 515;

Днепропетровская область – 10 257;

Донецкая область – 6658;

Житомирская область – 9286;

Закарпатская область – 11 461;

Запорожская область – 6162;

Ивано-Франковская область – 16 163;

Киев – 29 412;

Киевская область – 12 207;

Кировоградская область – 1468;

Луганская область – 2229;

Львовская область – 24 171;

Николаевская область – 5336;

Одесская область – 18 013;

Полтавская область – 5469;

Ровенская область – 15 398;

Сумская область – 8252;

Тернопольская область – 16 916;

Харьковская область – 27 457;

Херсонская область – 2264;

Хмельницкая область – 10 098;

Черкасская область – 6387;

Черновицкая область – 17 203;

Черниговская область – 6379.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.