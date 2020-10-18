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В Праге футбольные и хоккейные фанаты бунтовали против коронавирусных ограничений, полиция применила водомет

Пока количество участников демонстрации против ужесточения карантина не превышало дозволенного, чешская полиция не вмешивалась. Затем правоохранители применили газ и водометы, пытаясь разогнать толпу.

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Полиция струями воды разгоняла ультрас
Полиция струями воды разгоняла ультрас
Фото: ЕРА

18 октября на Староместской площади Праги футбольные и хоккейные фанаты устроили акцию протеста против ужесточения карантинных мер, об этом сообщает Radio Prague International.

Демонстрацию инициировали болельщики футбольного клуба "Баник" (Острава), которые утверждают, что правительственные ограничения бессмысленны и являются результатом неспособности властей подготовиться ко второй волне коронавируса.

Полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона радикалов, которые отказались покинуть территорию, бросали в правоохранителей петарды и другие предметы.

Министр внутренних дел Ян Хамачек сказал, что организаторам митинга не удастся избежать ответственности, поскольку они не обеспечили соблюдение норм проведения акции в условиях пандемии COVID-19.

По информации CT24zive, в протестах приняли участие около 2000 человек, включая 400 ультрас. За порядком следили примерно 1000 полицейских, которые не вмешивались в происходящее, пока численность толпы не превысила разрешенную.

Согласно постановлению правительства, участников публичных собраний должно быть не более 500.

12 октября в Чехии вступили в силу новые ограничения из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. В частности, правительство на две недели отменило любительские и профессиональные спортивные мероприятия. Это касается первой футбольной лиги и хоккейной высшей лиги, где раньше позволяли проводить матчи без зрителей.

Всего с начала пандемии в Чехии подтвердили 171 487 случаев COVID-19 (+8712 за последние сутки). Скончалось 1402 человека, сказано в сводке министерства здравоохранения.

Теги: Чехия, газ, ультрас, полиция, Прага, карантин, разгон демонстраций, демонстрации, Острава, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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