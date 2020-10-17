В Чехии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19. За две недели общее число заболевших удвоилось

По состоянию на 17 октября в Чехии подтверждено более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, 3 октября заболевших было около 80 тыс.

В Чехии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией – в течение 16 октября было подтверждено 11 105 случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Рекордный прирост фиксируется в Чехии третьи сутки подряд. Так, 15 октября было подтверждено 9718 случаев инфицирования, 14-го – 9544.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 160 112. При этом за последние две недели число заболевших удвоилось: 3 октября в стране было 80,6 тыс. пациентов с коронавирусом. С начала сентября количество подтвержденных случаев выросло в шесть с половиной раз.

От инфекции выздоровело более 66 тыс. пациентов, 1,2 тыс. человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к 17 октября COVID-19 заболело 39,33 млн человек, 1 млн 103 тыс. человек умерли, 27,09 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.