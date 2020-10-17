Врач-инфекционист: Есть предположение, что эпидемия коронавируса закончится, когда появится коллективный иммунитет. Но на это может уйти и год, и два

Укрепление иммунитета населения и помощь украинской медицине – главные цели в вопросе борьбы с коронавирусом и сезонными инфекционными заболеваниями, заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

Дубровский: Зима однозначно будет нелегкой, потому что кроме COVID-19 украинцев будут ждать другие болезни Фото: depositphotos.com

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в интервью ТСН, опубликованном 16 октября, заявил, что на появление коллективного иммунитета от коронавируса может уйти несколько лет.

Отвечая на вопрос журналиста, когда закончится эпидемия коронавируса, врач сказал: "Этого никто не знает. Есть предположение, что эпидемия закончится, когда появится коллективный иммунитет. То есть переболеет большинство из населения. Но это – длительный процесс. На это может уйти и год, и два. Есть надежда, что вирус смутирует и ослабнет. Тоже вполне вероятно и ожидаемо. Но это все предположения".

По его мнению, эта зима однозначно будет нелегкой, потому что кроме COVID-19 украинцев будут ждать другие болезни, связанные с переохлаждением и снижением иммунитета в целом.

"Но мы ее переживем. Большинство выздоровеет без особых проблем. Но чтобы не было страшного коллапса, паники и беспорядка, нужно уже сейчас, уже сегодня решать важные вопросы и быстро наверстывать то, что не сделали за полгода. Особенно это касается увеличения медицинских кадров и реорганизации амбулаторной помощи", – подчеркнул Дубровский.

Он пояснил, что украинцам стоит беречь и закалять свой иммунитет.

"Приходится констатировать, к сожалению, что украинцы не являются здоровой нацией. Вредные привычки, непролеченные сердечно-сосудистые и онкологические болезни, нездоровый образ жизни в целом, ожирение – все это не способствует легкому течению COVID, как впрочем и других заболеваний. Поэтому начнем уже сейчас думать и работать над своим здоровьем. А медики ожидают полноценной помощи и поддержки, чтобы качественно и надлежащим образом выполнять свой долг", – добавил врач-инфекционист.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 16 октября заявил, что в этом году в Украине ожидается четыре штамма гриппа.