Киевский блогер и бизнесмен Стужук умер от COVID-19

34-летний блогер и отец троих детей Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавирусной болезни – у мужчины не выдержало сердце.

Известный украинский блогер и бизнесмен Дмитрий Стужук умер от осложнений коронавируса, мужчине было 34 года. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила его супруга, блогер София Стужук.

Бизнесмен уже лежал в больнице, а незадолго до смерти приехал домой, где продолжал лечение от COVID. Еще 15 октября он писал в Instagram о своем самочувствии, говорил, что состояние стабильно. По его словам, плохо ему стало в Турции.

Потом его жена рассказала, что в ночь на 16 октября Стужука привезли в Киевскую клиническую больницу №4, где положили в реанимацию. По словам женщины, бизнесмен пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии.

"Дима сейчас в очень тяжелом состоянии, в бессознательном состоянии в реанимации. Никаких прогнозов нет... У Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой, и осложнение пошло на сердце. Его сердце не справляется, он вчера пережил клиническую смерть. Запустили сердце, но он более суток без сознания", – рассказала она.

Через несколько часов София написала, что ее муж умер.

Переглянути цей допис в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Допис, поширений Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Жов 2020 р. о 3:32 PDT

Супруги находились в процессе развода, у них трое маленьких детей.

Издание "Телеграф" обнародовало скриншоты из Twitter Софии Стужук, судя по которым, еще в марте она рассказывала, что не верит в опасность коронавируса. "Да, он существует – несомненно. Создан он искусственно в 2015 году, и это особенно не скрывают. Я в этом уверена по крайне мере. Несомненно, он протекает не слишком приятно. Но опасность его явно очень преувеличили. Он не намного страшнее обычного гриппа на самом деле", – писала она.

На данный момент этих публикаций в Twitter Софии Стужук нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.