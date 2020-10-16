В Ивано-Франковске не будут вводить жесткие ограничения в связи с "красной" зоной – мэр

В Ивано-Франковске, несмотря на "красную" зону эпидемической опасности, продолжат работу учреждения торговли, общественный транспорт и детские сады, а вопрос работы школ еще будут согласовывать, сказал мэр города Руслан Марцинкив.

Марцинкив: Хочу успокоить жителей Ивано-Франковска. Мы действительно попали в "красную" зону, но Кабмин и комиссия учли предложения городских голов Фото: Руслан Марцінків / Facebook

В Ивано-Франковске не будут вводить жесткие ограничения в связи с попаданием города в "красную" зону эпидемической опасности коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в видеообращении 16 октября, опубликованном в Facebook, сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Хочу успокоить жителей Ивано-Франковска. Мы действительно попали в "красную" зону с понедельника, но Кабмин и [государственная] комиссия [по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций] учли предложения городских голов и дали возможность работать дошкольным, внешкольным, другим учреждениям. Также общественный транспорт будет работать в обычном режиме, то есть нет требования о спецперевозках, но есть требование об исключительно местах для сидения и пребывании в масках", – сказал Марцинкив, добавив, что поезда также будут останавливаться в городе.

Также, по его словам, могут работать заведения торговли.

Детские сады в Ивано-Франковске будут работать "в обычном режиме", сказал мэр.

"Что касается школ – жду предложений от наших образовательных учреждений, от учителей, родителей. Посоветуйтесь. Мы и так планировали со следующей пятницы сделать дистанционное обучение... Но это вопрос – на рассмотрение родителей, жду от департамента образования предложений, что мы делаем со школьным образованием", – заявил он.

Массовые мероприятия в городе смогут проводить с участием не более 20 человек, отметил мэр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

В Ивано-Франковской области с начала эпидемии подтверждено 16 163 случая заражения коронавирусом, 375 человек умерло, 8251 вылечилось. С 19 октября город будет включен в "красную" зону минимум на две недели.