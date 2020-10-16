Кличко: Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в учебных заведениях Киева ухудшается

В Киеве на карантин закрыты восемь школ, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в столичных школах и детсадах Фото: Віталій Кличко / Facebook

В учебных учреждениях Киева ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом на брифинге 16 октября сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин восемь школ из-за случаев заболевания среди учителей... На дистанционном обучении сейчас – 598 классов в 182 школах", – сказал мэр.

Всего в городе 579 школьников и 449 педагогов болеют COVID-19.

Также из-за выявленных случаев заболевания закрыты 86 групп в 75 детсадах, три садика закрыты на карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

В Киеве коронавирус подтвержден у 29,4 тыс. человек, 557 умерли, 10 475 выздоровели.