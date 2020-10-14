В Киеве за сутки умер 21 больной с COVID-19. Это рекорд для столицы

Число жертв коронавирусной инфекции достигло в Киеве 518.

В Киеве за последние сутки скончалось рекордное количество больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 октября сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки – умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян", – написал он.

По данным мэра, за последние 24 часа в Киеве COVID-19 подтвердили у 236 женщин, 153 мужчин, 14 девочек и 19 мальчиков.

"В больницы столицы попали 78 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 268 человек", – рассказал Кличко.

Согласно опубликованной им инфографике, больше всего случаев COVID-19 с начала эпидемии зафиксировано в Дарницком районе столицы (4388), меньше всего – в Голосеевском районе (1880).

По состоянию на 14 октября в Украине зарегистрировано 276 177 случаев коронавирусной инфекции, из них 5590 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 5229 больных с COVID-19, вылечились 118 699 человек.