Харьков и Киев стали лидерами в Украине по суточному приросту больных с COVID-19

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в Харькове зарегистрировано 444 новых случая коронавирусной инфекции, в Киеве – 422.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Харьковской области. Об этом на брифинге 14 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 637, в том числе город Харьков – 444. Город Киев – 422 случая, Львовская область – 345 случаев, Днепропетровская область – 342 случая и Одесская область – 302 случая", – сказал он.

По данным министра, за 24 часа в Украине было сделано 63 079 тестирований на коронавирус, из которых методом ПЦР исследовали 34 166 образцов.

По состоянию на 14 октября в Украине зарегистрировано 276 177 случаев коронавирусной инфекции, из них 5590 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 5229 больных с COVID-19, вылечились 118 699 человек.