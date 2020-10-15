В этом году из медучреждений Киева уволились более 7 тыс. работников – Кличко

Одна из причин большого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях – то, что выпускники, которые учились по государственному и местным заказу, после обучения не идут работать в коммунальных больниц, рассказал мэр города Виталий Кличко.

За последние девять месяцев из столичных медучреждений уволились более 7 тыс. работников. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Почти половина из них – технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. На девять месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен. Причины увольнения медиков – разные. Одной из весомых причин есть и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса, много тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и оставили работу", – сказал Кличко.

Он отметил, что другая причина немалой количества свободных вакансий в столичных медучреждениях – то, что выпускники, которые учились по государственному и местным заказу, после обучения не идут работать в коммунальных больниц.

"То есть студенты приобретают образование за счет средств государственного и местного бюджетов, а затем выбирают работу по своему усмотрению. Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами", – сказал Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Киеве с начала пандемии заболело 28 957 человек, умерло 535, а выздоровело – 10 286.

К утру 15 октября в Украине подтверждено 281 239 случаев болезни, 5302 украинца умерли, выздоровели – 119 650, а продолжают болеть 156 287.