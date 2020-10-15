В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 17 человек

Всего с начала пандемии в Киеве заболело COVID-19 28 957 человек, умерло 535, а выздоровело – 10 286.

За сутки в больницы столицы попали 56 пациентов с COVID-19 Фото: EPA

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных COVID-19, 17 человек умерли, 57 выздоровели. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди заболевших за сутки 252 женщины (от 18 до 89 лет), 18 девочек (от четырех до 17 лет), 159 мужчин (от 18 до 92 лет), 16 мальчиков (от двух лет до 17). Из них в больницы столицы попали 56 пациентов, другие – на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Деснянском районе – 106, в Соломенском – 67, в Оболонском районе – 52 случая", – отметил Кличко.

Всего с начала пандемии в Киеве заболело 28 957 человек, умерло 535, а выздоровело – 10 286.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 октября в Украине подтверждено 281 239 случаев болезни, 5302 украинца умерли, выздоровели – 119 650, а продолжают болеть 156 287.