Заболевший COVID-19 Чернышов присутствовал на заседании Кабмина Украины – Немчинов

После того, как министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел COVID-19, всем членам правительства будет предложено сдать тест на коронавирус, заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Немчинов: Во время заседания Кабинета Министров все находятся в масках Фото: depositphotos.com

Заболевший COVID-19 министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов присутствовал на заседании правительства 13 октября. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Алексей Михайлович присутствовал на заседании 13 октября... Во время заседания Кабинета Министров все находятся в масках, сохраняя необходимую социальную дистанцию. Кроме того, всем членам правительства будет предложено сдать тест на COVID-19", – отметил Немчинов.

Помимо этого, "Укринформ", ссылаясь на собственный источник, сообщает о том, что положительный результат теста на коронавирус получил еще один министр.

16 октября пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины сообщила о том, что глава ведомства Алексей Чернышов заразился коронавирусом.

"Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский", – отметили в пресс-службе.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.