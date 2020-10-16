В мире за сутки от коронавируса умерло почти 5,3 тыс. человек

В мире за сутки 15 октября от коронавируса умерло 5294 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Всего в мире подтверждено 38,9 млн случаев заражения, 1 млн 97 тыс. человек умерло, 26,8 млн выздоровело.
Странами с наибольшим распространением заболевания COVID-19 являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.