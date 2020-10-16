В мире за сутки от коронавируса умерло почти 5,3 тыс. человек

Всего в мире подтверждено 38,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 1 млн человек умерло.

26,8 млн пациентов с COVID-19 в мире выздоровело Фото: EPA

В мире за сутки 15 октября от коронавируса умерло 5294 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего в мире подтверждено 38,9 млн случаев заражения, 1 млн 97 тыс. человек умерло, 26,8 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением заболевания COVID-19 являются:

США (7 млн 980 тыс. заразилось, 218 тыс. умерло, 3,2 млн выздоровело);

Индия (7,4 млн заразившихся, 112 тыс. умерших, 6,5 млн выздоровевших);

Бразилия (5,2 млн заболевших, 152,5 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);

Россия (1,3 млн заболевших, 23,4 тыс. умерших, 1 млн 43 тыс. выздоровевших);

Аргентина (949 тыс. заболевших, 25,3 тыс. умерших, 765 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.