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Мэрия Харькова инициировала программу страхования от коронавируса для врачей и учителей – Терехов

В зависимости от объема финансирования программу могут расширить на водителей общественного транспорта и сотрудников коммунальных служб, отметил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Терехов: Мы выработали четкий алгоритм: что мы делаем, что закупаем для того, чтобы предотвратить эту беду
Терехов: Мы выработали четкий алгоритм: что мы делаем, что закупаем для того, чтобы предотвратить эту беду
Фото: city.kharkov.ua

Люди, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, будут застрахованы за счет городского бюджета. Об этом в эфире телеканала "Симон" заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

"Команда Кернеса и "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" выступили с инициативой о том, что нам нужно обязательно застраховать учителей, потому что они входят в зону риска. Также средний медицинский персонал и врачей, которые борются с пандемией. Мы сегодня разрабатываем такую программу, которая будет вынесена на сессию и будет принята", – сообщил Терехов.

Он уточнил, что в зависимости от объема финансирования программу могут расширить на водителей общественного транспорта и сотрудников коммунальных служб Харькова. Кроме того, из городского бюджета выделят дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом.

"Я сегодня провел совещание вместе с главными врачами, с нашим горздравом, где мы четко говорим о том, что выделим дополнительные койко-места в городских больницах, хотя этим реально должны заниматься область и государство. Мы выработали четкий алгоритм: что мы делаем, что закупаем для того, чтобы предотвратить эту беду", – рассказал первый заместитель Геннадия Кернеса.

Терехов напомнил, что с самых первых дней пандемии был создан оперативный штаб под руководством Геннадия Кернеса, в который вошли Александр Ярославский и другие представители социально ответственного бизнеса. Благодаря этому Харьков успел закупить ИВЛ-аппараты, чего не удалось практически ни одному другому городу, подчеркнул чиновник и добавил, что также приобрели кислородные концентраторы, антибиотики и 2 млн масок, которые раздали людям.

"Мы полностью на тот момент сделали все возможное и невозможное для того, чтобы предотвратить эту беду", – отметил первый заммэра.

Комментируя состояние здоровья Кернеса, который был госпитализирован с коронавирусом, Терехов заверил, что мэр города идет на поправку: "Жизнедеятельности Геннадия Адольфовича, по мнению всех врачей, ничего не угрожает. Работоспособности ничего не угрожает. На сегодняшний день есть великолепная положительная динамика. Он уже поборол коронавирус и будет первым среди украинских мэров с иммунитетом от коронавируса. И это очень здорово".

ВИДЕО
Видео: Телеканал Simon / YouTube

По результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября к "красной" зоне эпидемической опасности было отнесено 68 административных единиц в 15 областях Украины, в том числе Харьков. Новое зонирование начнет действовать с 19 октября.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

Теги: Харьков, медицина, Геннадий Кернес, Александр Ярославский, эпидемия, страхование, Игорь Терехов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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