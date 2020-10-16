Один из украинских министров заразился коронавирусом

Коронавирус выявили у министра развития общин и территорий Олега Чернышова, он находится на самоизоляции, сообщили в министерстве.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook 16 октября.

"Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский", – отметили в пресс-службе.

Все сотрудники министерства, которые контактировали с Чернышовым, проходят тестирование или остаются на самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.