Нардеп Чайковский заразился коронавирусом

Народный депутат Украины от группы "За майбутнє" Иван Чайковский получил положительный результат теста на COVID-19.

Народный депутат Украины от группы "За майбутнє" Иван Чайковский заразился коронавирусом. Об этом 23 сентября он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, он получил положительный результат теста на COVID-19.

"Друзья! То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден две-три недели поработать дистанционно – у меня диагностирован COVID-19. Берегите себя и своих близких!" – написал Чайковский.

Коронавирусом заразились несколько десятков украинских нардепов. В частности, COVID-19 был зафиксирован у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, ее коллеги по парламентской фракции Ивана Крулько, нардепа от "Слуги народа" Степана Чернявского, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Новинского и других.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов. В Киеве зафиксировано 20 335 случаев заболевания.