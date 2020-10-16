За маску на подбородке – 170 грн. Кабмин Украины инициировал штрафы за неправильное ношение масок

Кабинет Министров Украины предлагает штрафовать на 170 грн тех, кто надел защитную маску неправильно. Пускающим в общественный транспорт, торговые центры и другие места посетителей с масками на подбородках грозит штраф до 5100 грн.

Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду два законопроекта, которые обязывают украинцев носить медицинские средства защиты (маски) правильно. Первый законопроект вводит штрафы для физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).

Ранее нарушителей карантина могли оштрафовать на 17 тыс. грн, а сейчас предлагается штраф в размере 170 грн для тех, кто надел маску неправильно. При повторном нарушении штраф составит уже 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте №3891.

В 2020 году необлагаемый минимум доходов граждан Украины установили на уровне 17 грн.

Наказывать будут и тех, кто пускает в общественный транспорт, торговые центры и другие учреждения посетителей с надетыми неправильно масками. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, а также и изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан ", – говорится в законопроекте №3890.

В Украине до конца этого года продлили адаптивный карантин. Кроме того, из-за распространения коронавирусной инфекции Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября обновила карантинное зонирование в Украине. В "красную" зону вошли Харьков, Полтава, Тернополь, Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.