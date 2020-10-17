Врач-инфекционист рассказал, почему некоторые молодые люди тяжело переносят COVID-19 и как нельзя его лечить в домашних условиях

Противовирусные препараты и бесконтрольный прием антибиотиков для профилактики коронавирусной болезни не только не помогут, но и могут сделать хуже больному COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

Дубровский: В больницу нужно обращаться, если после первых четырех-пяти дней симптоматического лечения состояние не улучшается Фото: depositphotos.com

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в интервью ТСН, опубликованном 16 октября, заявил, что тяжелое течение COVID-19 у молодых людей говорит о том, что состояние их иммунной системы не соответствует норме.

"Обычно все заражаются при достаточно тесном и длительном контакте. Преимущественно это происходит в семье, закрытых коллективах, общежитиях. Или на работе, связанной с близким общением. Для примера – хористы, артисты, соцработники и другие", – пояснил инфекционист.

Он рассказал, что первые симптомы происходят обычно через четыре-пять дней после заражения, однако инкубационный период растянут до 14 суток.

"Самой коронавирусной болезнью человек болеет до 14 суток. После этого рубежа вирус уже не выделяется, то есть человек не является заразным. Однако при наличии осложнений, таких как, например, тяжелая бактериальная пневмония, лечение может длиться до месяца... Коронавирусная болезнь может протекать по-разному. И в чрезвычайно легкой форме, без выраженных симптомов. И в средне-тяжелом состоянии, когда есть все проявления интоксикации и воспаление легких как осложнение. Но может протекать и злокачественно – когда развивается опасное осложнение – острый респираторный дистресс-синдром. Это происходит у пациентов с нарушенным, несбалансированным иммунитетом. В первую очередь это больные с букетами хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и метаболических. Но бывают и молодые люди. Это связано с тем, что состояние их иммунной системы не соответствует норме", – отметил Дубровский.

По его словам, больной COVID-19 безопасен для окружающих примерно на 10–14-е сутки с начала заболевания.

Врач рассказал об алгоритме лечения COVID-19 в домашних условиях.

"Спокойно и без паники. Надо обратиться к своему семейному врачу и получить от него советы и рекомендации. Мы не будем здесь обсуждать лечение болезни и лекарства, но хочется отметить одну простую вещь. COVID-19 – респираторное вирусное заболевание. Лечится, как и другие ОРВИ, силами нашего собственного иммунитета. Главное – не мешать и не трогать иммунную систему. Поэтому первые четыре-пять дней лечение сугубо симптоматическое. Сейчас запрещено употреблять какие-либо противовирусные препараты амбулаторно. Это связано с риском получить неконтролируемую иммунную реакцию и появление так называемого "цитокинового шторма". И ни в коем случае нельзя применять бесконтрольно и без показаний антибиотики. Никакая профилактика антибиотиками не работает. Это доказано сотнями больных, поступающих в госпитали, которые до этого пропили не один курс антибиотиков, но все равно поступают в стационар. Истощенные, напуганные и растерянные", – пояснил Дубровский.

Он добавил, что если после первых четырех-пяти дней симптоматического лечения состояние не улучшается, нужно сделать определенный курс обследований и предотвратить возможные осложнения. Для этого необходимо обратиться к врачу.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.