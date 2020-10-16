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Мэр Умани сообщил, что выздоровел от СОVID-19

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий вернется к исполнению своих обязанностей после выздоровления от СОVID-19.

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5 октября мэра Умани Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией
5 октября мэра Умани Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией
Фото: Олександр Цебрій / Facebook

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий получил отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции СОVID-19. Об этом он сообщил 16 сентября на своей странице в Facebook.

“Получил результат контрольного теста. Он отрицательный. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые стоят на передовой борьбы с СOVID-19, за их высокий профессионализм и преданность своему делу. Вы – лучшие!” – написал Цебрий.

Он отметил, что возвращается к исполнению обязанностей.

https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/771438733708171/

8 октября Цебрий сообщил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию. По его словам, он не останавливал свою предвыборную кампанию, несмотря на инфицирование.

5 октября мэр Умани рассказал, что его госпитализировали с двухсторонней пневмонией, а также о том, что сдал тест на COVID-19.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

С начала пандемии в Черкасской области зафиксировали 6387 случаев инфицирования.
Теги: Черкассы, медицина, пневмония, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Александр Цебрий, коронавирус, мэр
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