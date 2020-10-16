Мэр Умани сообщил, что выздоровел от СОVID-19

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий вернется к исполнению своих обязанностей после выздоровления от СОVID-19.

Мэр Умани Черкасской области Александр Цебрий получил отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции СОVID-19. Об этом он сообщил 16 сентября на своей странице в Facebook.

“Получил результат контрольного теста. Он отрицательный. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые стоят на передовой борьбы с СOVID-19, за их высокий профессионализм и преданность своему делу. Вы – лучшие!” – написал Цебрий.

Он отметил, что возвращается к исполнению обязанностей.

8 октября Цебрий сообщил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию. По его словам, он не останавливал свою предвыборную кампанию, несмотря на инфицирование.

5 октября мэр Умани рассказал, что его госпитализировали с двухсторонней пневмонией, а также о том, что сдал тест на COVID-19.