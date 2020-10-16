Ляшко пояснил, как частные лаборатории будут тестировать на COVID-19

Государственные лаборатории будут передавать образцы пациентов частным лабораториям, если не будут справляться с проведением большого количества тестов на COVID-19, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Государственные лаборатории будут привлекать к тестированию частные, если не будут справляться с большим объемом исследований Фото: depositphotos.com

Частные лаборатории будут тестировать на COVID-19 пациентов, которых не успевают протестировать государственные учреждения, для этого лаборатории должны заключить специальный договор. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 16 октября, пишет Общественное.

Государственные лаборатории будут самостоятельно решать, нужна ли им такая помощь в зависимости от загруженности.

"У государственной лаборатории есть определенная мощность, количество образцов, которые лаборатория может обработать за один день. Если будут фиксироваться поступления большего количества образцов, чем способна обработать гослаборатория за сутки, она будет заключать контракт с частной лабораторией и передавать излишки образцов, которые не может обработать самостоятельно", – отметил главный санврач.

По его словам, в контракте будет прописано количество образцов, которые частная лаборатория может обработать "сегодня на сегодня". Для пациентов эта процедура будет бесплатной, финансирование на нее выделено из государственного бюджета.

Ляшко уточнил, что подключение частных лабораторий к тестированию увеличит количество исследований и поможет уменьшить очереди в лабораториях. По его информации, их больше всего сейчас в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Донецкой области.

По информации Минздрава Украины, опубликованной 16 октября в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", в стране с начала пандемии провели более 2,7 млн ПЦР-тестирований.

Сейчас, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, ежедневно проводится более 30 тыс. тестов методом ПЦР, к новому году количество тестов планируют довести до 50 тыс. в сутки.

9 октября Кабинет Министров выделил Минздраву 100 млн грн на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.