Украина пока не соответствует критериям для путешествий в Европу на фоне пандемии COVID-19 – Виктор Ляшко

В Украине пока низкий показатель охвата тестированием и высокий процент заболеваемости и позитивных результатов ПЦР-тестов, отметил главный санврач Виктор Ляшко.

Украина пока не соответствует критериям, которые позволили бы ее гражданам свободно путешествовать в Европу на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на брифинге 16 октября сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ляшко рассказал, что в странах Европы есть "красный", "желтый" и "зеленый" уровни эпидемической опасности в зависимости от охвата тестированием, заболеваемости и процента позитивных результатов среди всех проведенных тестирований методом ПЦР.

"Также есть серый цвет для стран, которые не соответствуют показателю уровня охвата тестированием. Страны, которые не достигают показателя в 300 тестов на 100 тыс. населения в течение недели, не имеют возможности пользоваться правилами, установленными для любых цветных зон и попадают в "серую" зону. На сегодня в Украине показатель охвата тестированием – 120 на 100 тыс. населения", – сказал он.

Ляшко отметил, что самые высокие показатели – у Киева (271 на 100 тыс.), а самые низкие – в Кировоградской области (64 на 100 тыс.).

Процент позитивных тестов должен быть не более 4%, в Украине он составляет 18%.

Также для "зеленого" уровня заболеваемость должна быть 25 случаев на 100 тыс. населения. В Украине он составляет 179 на 100 тыс. населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.