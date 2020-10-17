В ВОЗ назвали единственное эффективное лекарство от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что дексаметазон является единственным эффективным лекарством против COVID-19 в тяжелой форме.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на данный момент есть только одно эффективное лекарство против коронавирусной инфекции COVID-19 в тяжелой форме – дексаметазон. Об этом 16 октября сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, который транслировали на странице организации в Twitter.

"В настоящее время кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни", – сказал Гебрейесус.

Он подтвердил информацию, что промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе.

Дексаметазон – стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. Его применяют в том числе при лечении онкологических заболеваний.

Британские ученые из Оксфордского университета в июне заявили, что дексаметазон существенно снижает смертность от COVID-19 у пациентов с тяжелым течением болезни. Результаты исследований показали, что применение препарата на треть уменьшало риск летального исхода у больных, подключенных к аппарату ИВЛ, а также на одну пятую – у тех, кто получает кислородную терапию.

В ВОЗ рекомендую применять кортикостероиды только для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19. При нетяжелой форме COVID-19 эти препараты не приносят никакой пользы или даже могут оказаться вредным, отметил в организации. В ВОЗ подчеркнули, что лечение кортикостероидами должно проходить под наблюдением врача.

Министерство здравоохранения Украины внесло дексаметазон в протокол лечения COVID-19 в июне.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования в мире почти достигло 39,1 млн, 26,9 млн человек вылечились, а 1,1 млн – умерли.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание. В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.