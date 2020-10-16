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В ВОЗ назвали неэффективные лекарства от COVID-19. Среди них – включенный в украинский протокол препарат ремдесивир

В исследовании лекарств от коронавируса Solidarity Trial проанализировали более 11 тыс. пациентов из 30 стран мира. Изучали влияние лекарств и общие методы лечения, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

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Ремдесивир с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при лечении COVID-19
Ремдесивир с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при лечении COVID-19
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ заявила, что ремдесивир и ряд других лекарств оказались неэффективными при коронавирусе. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба организации со ссылкой на исследование.

По факту промежуточных результатов исследования Solidarity Therapeutics Trial, координируемого ВОЗ, препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру, отметили в ВОЗ.

Исследование проводили в более чем 30 странах и проанализировали более 11 тыс. пациентов. Изучалось как влияние приема лекарств больными, так и общих методов лечения. Медики-ученые также оценивали влияние на общую смертность от коронавируса, необходимость вентиляции и продолжительность пребывания в больнице.

Производитель препарата Gilead сообщил, что новые и "более надежные" исследования подтверждают пользу препарата, но предыдущие на самом деле демонстрировали его перспективность, разработанного изначально для борьбы с вирусом Эбола.

1 мая препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 39,1 млн, из них почти 26,9 млн вылечились, а 1,1 млн – умерли.

Теги: ВОЗ, лекарства, исследование, вирус, лечение, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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