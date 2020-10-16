В Украине ожидают четыре штамма гриппа – Данилов

Кроме распространения болезни COVID-19, в Украине ожидают еще четыре штамма гриппа. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поднял вопрос о проверке надежности аппаратов искусственной вентиляции легких при низких температурах.

По данным СНБО, в последние годы 280 тыс. человек лечились в больницах от гриппа Фото: depositphotos.com

В этом году в Украине ожидается четыре штамма гриппа, поэтому необходимо обеспечить больницы прежде всего детскими койками. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 16 октября на совещании с главами областных администраций, где обсуждали шаги по предотвращению распространения болезни COVID-19.

"Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа. […] В последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находилось 280 тыс. человек, среди которых 65% – дети", – цитирует его пресс-служба СНБО.

Данилов поднял вопрос о надежной работе аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.

В СНБО обсуждали готовность украинской медицинской системы к увеличению количества больных COVID-19, развертывание временных мобильных госпиталей в регионах, финансирование надбавок медикам, а также организацию избирательного процесса и голосования на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Минздрава.

"У местных властей есть все возможности, чтобы эффективно сдерживать распространение эпидемии COVID-19", – резюмировали в ведомстве.

Замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко прогнозировал с октября по апрель увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне сезона распространения гриппа и ОРВИ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксирован 287 231 случай коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.