По распоряжению Кличко в столице будут проводить профилактику гриппа и ОРВИ

Каждому департаменту Киевская городская государственная администрация поручила организовать мероприятия по профилактике сезонных заболеваний, об этом идет речь в распоряжении, подписанном главой КГГА Виталием Кличко.

На фоне коронавируса случаев заболеваний гриппом может быть больше, предупреждали в Минздраве Фото: depositphotos.com

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение № 1526 о профилактике гриппа и острыми респираторных вирусных инфекций.

Департамент здравоохранения, согласно распоряжению, должен:

создать в коммунальных медицинских учреждениях необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медработников;

провести повышение квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ;

собирать и доставлять из учреждений здравоохранения, которые проводят эпидемиологический надзор за гриппом, образцов от пациентов, состояние которых соответствует определению гриппоподобного заболевания и тяжелой острой респираторной инфекции для мониторинга циркуляции вирусов гриппа на территории Киева;

обеспечить своевременный и полный сбор информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также о количестве госпитализированных для передачи этих данных в Киевский городской лабораторный центр Минздрава.

Департаменту образования и науки поручили обеспечивать влажную уборку и дезинфекцию помещений и оборудования в школах и детсадах в конце рабочего дня или смены.

Транспортный департамент обязали проводить влажную уборку в пассажирском транспорте после окончания рабочей смены, транспорту также запретят выходить на линию с неисправной отопительной системой.

Районные госадминистрации должны контролировать температурный режим в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях и жилых помещениях.

Коммунальное предприятие "Фармация" должно обеспечить подчиненные аптечные учреждения достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т.п.).

Также профильным структурам поручили организовать вакцинацию медработников, сотрудников и воспитанников домов ребенка и других категорий киевлян.

С октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне сезона распространения гриппа и ОРВИ. Об этом на брифинге 4 августа сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069. В Киеве зарегистрировано 23 155 случаев инфицирования с начала эпидемии.