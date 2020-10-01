По распоряжению Кличко в столице будут проводить профилактику гриппа и ОРВИ

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение № 1526 о профилактике гриппа и острыми респираторных вирусных инфекций.
Департамент здравоохранения, согласно распоряжению, должен:
Департаменту образования и науки поручили обеспечивать влажную уборку и дезинфекцию помещений и оборудования в школах и детсадах в конце рабочего дня или смены.
Транспортный департамент обязали проводить влажную уборку в пассажирском транспорте после окончания рабочей смены, транспорту также запретят выходить на линию с неисправной отопительной системой.
Районные госадминистрации должны контролировать температурный режим в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях и жилых помещениях.
Коммунальное предприятие "Фармация" должно обеспечить подчиненные аптечные учреждения достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т.п.).
Также профильным структурам поручили организовать вакцинацию медработников, сотрудников и воспитанников домов ребенка и других категорий киевлян.
С октября по апрель в Украине возможно увеличение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне сезона распространения гриппа и ОРВИ. Об этом на брифинге 4 августа сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко.
В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069. В Киеве зарегистрировано 23 155 случаев инфицирования с начала эпидемии.