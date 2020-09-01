В Украину поступит 665 тыс. доз вакцин от гриппа – Центр общественного здоровья

В прошлом эпидсезоне Украина получила полмиллиона доз вакцин, из которых были использованы 238 тыс., сообщили в Центре общественного здоровья.

От осложнений гриппа в прошлом эпидсезоне в Украине умер 71 человек Фото: depositphotos.com

В эпидсезоне 2020–2021 Украина получит 665 тыс. доз вакцин от гриппа, двух четырехвалентных и двух трехвалентных. Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины в Facebook 1 сентября.

Из них 500 тыс. доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель Франция, четырехвалентная), 45 тыс. доз вакцины "Инфлювак" (производитель Нидерланды, трехвалентная), 100 тыс. доз вакцины "ДжиСи Флю" (производитель Южная Корея, трехвалентная), 20 тыс. доз вакцины "ДжиСи Флю Квадривалент" (производитель Южная Корея, четырехвалентная), отмечено в посте.

"Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в новом эпидсезоне, четырехвалентная – от четырех", – сообщили в ЦОЗ.

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

В ЦОЗ напомнили, что от осложнений гриппа в прошлом эпидсезоне в Украине умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из них – дети до 17 лет.

"В прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%", – сказано в посте.

В ЦОЗ напомнили, что вакцинация от гриппа считается лучшей профилактикой этого заболевания.