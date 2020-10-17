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В Бельгии из-за COVID-19 введут комендантский час. Отменяют ярмарки, закрывают кафе и рестораны

За последние сутки в Бельгии госпитализировали около 2 тыс. человек. Власти приняли новые дополнительные меры ограничения.

Де Кроо заявил, что в Бельгии примут пакет мер по поддержке кафе и ресторанов
Де Кроо заявил, что в Бельгии примут пакет мер по поддержке кафе и ресторанов
Фото: EPA

В Бельгии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 00.00 до 5.00 вводят комендантский час. Решение вступит в силу 19 октября. Об этом 16 октября заявил премьер-министр королевства Александр Де Кроо на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства, трансляция велась на YouTube-канале Overlegcomité Comité de concertation.

"За последние сутки почти 2 тыс. человек госпитализированы. Вчера 35 человек умерли от COVID-19. Цифры вызывают тревогу больше, чем в марте и апреле. И в ближайшие дни они будут продолжать расти", – заявил Де Кроо.

В связи с этим власти Бельгии дополнительно приняли новые ограничительные меры. В частности, запрещено собираться компаниями больше четырех человек, отменяются традиционные ноябрьские рождественские базары и ярмарки, закрывают кафе и рестораны.

Начиная с 19 октября в период с 00.00 до 5.00 будет запрещено выходить на улицу. Исключения коснутся граждан, которые направляются на работу или возвращаются с нее, а также ряда отдельных случаев.

"Рестораны и кафе должны закрыться на период в один месяц. Через две недели проведут оценку ситуации и примут пакет масштабных мер по поддержке сектора, чтобы помочь кафе и ресторанам пройти этот очень сложный для них период", – сообщил премьер.

По словам Де Кроо, продажа алкоголя будет запрещена с 20.00. Ночные магазины будут работать до 22.00, однако и они будут продавать алкоголь до 20.00.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 39,1 млн, из них почти 26,9 млн вылечились, а 1,1 млн – умерли.

В Бельгии с начала вспышки зафиксировали 191, 9 тыс. случаев инфицирования, выздоровело 20,7 тыс., умерло 10,3 тыс. человек.

Теги: Бельгия, комендантский час, запрет, Всемирная организация здравоохранения, ограничения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Александр Де Кроо
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