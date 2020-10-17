Глава МИД Австрии заразился коронавирусом

Коронавирусная болезнь у министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга протекает бессимптомно, он находится на домашнем карантине.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 16 октября сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Die Presse.

В настоящее время болезнь у чиновника протекает без симптомов, он находится на домашнем карантине.

Пресс-секретарь Шалленберга заявила, что в качестве меры предосторожности всех членов австрийского правительства также проверят на COVID-19 – в среду, 14 октября, глава МИД принимал участие в заседании Совета министров.

Она высказала предположение, что Шалленберг мог заразиться во время поездки в Люксембург 12 октября, где проходило заседание Совета министров иностранных дел стран Европейского союза.

Ближайшие заграничные поездки главы МИД Австрии – в Великобританию, Данию, Грецию и на Кипр – отменены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире к 17 октября COVID-19 заболело 39,33 млн человек, 1 млн 103 тыс. человек умерли, 27,09 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. В Австрии подтверждено более 61 тыс. случаев инфицирования, скончалось 882 человека.